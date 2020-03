помогите на завтра надо написать мой поход в театр

Гость: Гость:

Недавно я ходила в театр. Там было очень интересно и красиво. Стены были урашенные разными орнаментами. Перед представление прозвенили три звонка и погас свет. На это представление пришло очень много зрителей и все они очень громко хлопали, восхищаясь талантом актёров. В середина представления был не большой антракт, а после него зрители все сели и начали смотреть продолжение. В конце представления все зрители очень громко хлопили а некоторые несли цветы. I recently went to the theater. It was very interesting and beautiful. The walls weredecorated with various ornaments. Before the presentation of the bell ringer andthree lights went out. On this view it was a lot of viewers and they all clapped loudlyadmiring the talent of the actors. In the middle of the presentation was not a bigintermission and after the audience all sat down and started to watch a sequel. In the late submission of all the spectators loudly flakes and some carrying flowers.