Сколько потребуетя 5-литровых банок воды, чтобы до самого верха заполнить аквариум, имеющий форму куба с ребром 5 дм.
Математика
Сколько потребуетя 5-литровых банок воды, чтобы до самого верха заполнить аквариум, имеющий форму куба с ребром 5 дм.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5*5*5= 125 (дм кубических) - объем аквариума. 2) 125:5 = 25 (банок) - потребуется для заполнения. Ответ: 25 банок.
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