разобрать слово нетерпеливость по составу)))
Русский язык
разобрать слово нетерпеливость по составу)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не -приставка терпе- корень л - суффикс ив -суффикс ость -суффикс Суффиксы по отдельности!
Гость:
нетерпеливость. не-приставка терпе-корень л-суффикс ив-суффикс ость-суффикс.
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