Один грузовик может перевезти с поля 8400т зерна за 60ч, а другой - тот же груз за 84ч. Сколько на это потребуется времени при совместной работе обоих грузовиков?

Математика

Один грузовик может перевезти с поля 8400т зерна за 60ч, а другой - тот же груз за 84ч. Сколько на это потребуется времени при совместной работе обоих грузовиков?

Автор: Гость