Один грузовик может перевезти с поля 8400т зерна за 60ч, а другой - тот же груз за 84ч. Сколько на это потребуется времени при совместной работе обоих грузовиков?
Математика
Один грузовик может перевезти с поля 8400т зерна за 60ч, а другой - тот же груз за 84ч. Сколько на это потребуется времени при совместной работе обоих грузовиков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
скорость 1-8400:60=140(т\ч) скорость 2 8400:84=100 140+100=240 8400:240=35
Гость:
1)сколько зерна перевозит первый грузовик за 1 час? 8400:60= 140 т 2)сколько зерна перевозит второй грузовик за 1 час? 8400:84= 100 т 3) сколько перевозят вместе за 1 час? 140+100=240 т 4)за сколько перевезут весь груз работая вместе? 8400:240= 35 часов
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