На твёрдую поваренную соль массой 180г, содержащей 2% примесей подействовали избытком концентрированной серной кислоты при нагревании и полученный хлороводород поглотили водой массой 150г .Вычислите массовую долю соляной кислот...

Гость: Гость:

2NaCl+H2SO4=Na2SO4+2HCl m(NaCl)=180*0,98=176,4 грамма Mr(NaCl)=23+35,5=58,5*2=117 грамм/моль (умножаем на два, так как два моль) n(NaCl)=176,4/117=1,5 моль Mr(HCl)=1+35,5=36,5*2=73 (умножаем на два, так как два моль) m(HCl)=73*1,5=109,5 грамм w(HCl)=m(HCl)/m(HCl)+m(H2O)=109,5/259,5=0,42=42% - ответ