какую работу успеет совершить насос мощностью 560 Вт за 15 минут
Физика
какую работу успеет совершить насос мощностью 560 Вт за 15 минут
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N=A/t A=Nt=560*900=504000 Дж = 504 кДж.
Гость:
Дано: СИ: P=560 Вт t=15 минут =900 с Найти: A-? Решение: A=P*t A=560 Вт*900 с= 504000 Дж 504000 Дж=504 кДж. Ответ:A=504 кДж.
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