на соревнованиях ваня доехал на машине до минска за 6ч сколько километров он проехал есле каждый час он проезжал 10 км?

Математика

на соревнованиях ваня доехал на машине до минска за 6ч сколько километров он проехал есле каждый час он проезжал 10 км?

Автор: Гость