на соревнованиях ваня доехал на машине до минска за 6ч сколько километров он проехал есле каждый час он проезжал 10 км?
Математика
на соревнованиях ваня доехал на машине до минска за 6ч сколько километров он проехал есле каждый час он проезжал 10 км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6*10=60 км проехал Ваня =============================
Гость:
нужно время умножить на расстояние что он проезжал за час 1)6*10=60(км) ответ: 60 км
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