Объясните, почему наиболее убедительные доказательства макроэволюционных процессов дают нам палеонтологические данные.
Биология
Объясните, почему наиболее убедительные доказательства макроэволюционных процессов дают нам палеонтологические данные.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
потому что изменения сию минутные,как правило,нам не заметны,а а на протяжении миллионов лет как на ладони
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