определите в каком направлении будет дуть ветер

Українська література
определите в каком направлении будет дуть ветер
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если ветер дует с севера на юг, то это северный ветер, если с запада на восток – то западный. Для определения направления ветра используют флюгер, который устанавливают на высоте 10 м
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