Какое число типов гамет образуют особи с генотипами AaBbCcDd и aaBbDdKkPp
Биология
Какое число типов гамет образуют особи с генотипами AaBbCcDd и aaBbDdKkPp
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в первом случае ABCD Aabcd aBCD ... 16 типов во втором случае 25 типов ты лучше их распиши полностью.просто тут процесс долгий очень в таком случае.думаю,что я правильно сосчитала
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