Столовая ложка вмещает 35 г хлорида натрия. Сколько ложек этой соли нужно растворить в ведре ( 10 кг) воды, чтобы получить 7 % - ный рассол для засолки огурцов?

Химия

Столовая ложка вмещает 35 г хлорида натрия. Сколько ложек этой соли нужно растворить в ведре ( 10 кг) воды, чтобы получить 7 % - ный рассол для засолки огурцов?

Автор: Гость