Столовая ложка вмещает 35 г хлорида натрия. Сколько ложек этой соли нужно растворить в ведре ( 10 кг) воды, чтобы получить 7 % - ный рассол для засолки огурцов?

Химия
Столовая ложка вмещает 35 г хлорида натрия. Сколько ложек этой соли нужно растворить в ведре ( 10 кг) воды, чтобы получить 7 % - ный рассол для засолки огурцов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10000г        100%       хг             7%   х=10000*7/100=700г в столовой ложке 35 г, значит, кол-во ложек = 700/35=20 Ответ: 20 
Гость:
10 умножить на 0,07 =0,7 кг 0,7 кг = 700грамм 700:35=20 ложек ответ:20 столовых ложек  
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