Помогите пожалуйста решить историю???))) Цезарь однажды заявил, что он разбил полководца без войска, а теперь отправляется, чтобы разбить войско без полководца. В какое время могло быть это сказано?

Гость: Гость:

Пребывая в Египте, Юлий Цезарь вмешался в политические интриги на стороне царицы Клеопатры; Александрия была подчинена. Тем временем помпеянцы, из которых на первые роли выдвинулись Катон и Сципион, собирали новые силы, базировавшиеся в Северной Африке. После похода в Сирию и Киликию (именно отсюда Цезарь писал в донесении «пришел, увидел, победил») он возвратился в Рим и затем в сражении при Тапсе (46 до н. э.) в Северной Африке одержал победу над сторонниками Помпея. Города Северной Африки изъявили свою покорность, к римским владениям была присоединена Нумидия, превращенная в провинцию Новая Африка.