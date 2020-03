Диалог на тему покупки: можно с переводом

Гость: Гость:

Допустим: Кассир:Здравствуйте!Чем могу помочь Покупатель:Здравствуйте!я хочу купить шоколад Кассир:Чёрный или белый? Покупатель:Белый, пожалуйста Кассир:сколько килограмм? Покупатель:1 килограмм пожалуйста. Кассир:в пакет или так? (имеется в виду пакет большой) Покупатель:в пакет пожалуйста. Покупатель:сколько это стоит? Кассир:10 далларов. Покупатель:вот деньги.До свидания! Кассир до свидания! Seller: Hello, How can I help Miss: Hello, I want to buy chocolate Seller: Black or white? Miss: White, please Seller: how many pounds? Miss: 1 pounds please. Seller: a package or so? (referring to a large package) Miss: the package please. Miss: How much does it cost? Seller: $ 10. Miss: Take the money Seller: Goodbye!