Охарактеризуйте крахмал (С6H10 O5)как высокомолекулярное вещество.

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екстрин - растительный клей - C6H10O5 . Продукт распада крахмалов - ( C6H10O5 )n . Под воздействием разбавленных кислот или нагреве , крахмальные зерна - полимеры , распадаются на цепочки мономеров различной длинны , давая декстрин . В пиротехнике используется как связующее и топливо.В отличие от крахмала , который в холодной воде только набухает , декстрин отлично растворим не только в воде но и в спирто-водяной смеси - алкоголе. Во многих источниках его синтез из кукурузного или картофельного крахмала описан методом нагрева с разбавленными кислотами. Пробовал я этот метод - одни проблемы... На мой взгляд лучший метод - это нагрев . И так.... Нам потребуется 0,5 кг крахмала , духовка , противень, лопаточка. На противень тонким слоем насыпаем крахмал и ставим в зажженную духовку . Температура должна быть в пределах 200 С . Так как металл разогревается сильней , то нужно периодически перемешивать продукт дабы избежать его подгорание . Через 1 - 2 часа должен получится продукт слабо кофейного цвета. При всыпании пробы в холодную воду , он должен сбиться в густую массу и при перемешивании полностью растворится , давая раствор кофейного цвета. Если на дне образовался осадок , значит либо была слабая температура , либо мало времени поддавался обработке.