Какое буде расчепление по фенотипу и генотипу вF2 если гибриды второго поколения дигибридного скрещивания будут размножаться самоопылением?

Биология
Какое буде расчепление по фенотипу и генотипу вF2 если гибриды второго поколения дигибридного скрещивания будут размножаться самоопылением?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При полигибридном скрещивании соотношение при расщеплении по фенотипу в F2 соответствуют закономерностям разложения бинома Ньютона (3+1)n, по генотипу (1+2+1)n, где «n»- число пар альтернативных признаков. При этом появляется строго определенное число сортов гамет - 2n, генотипов 3n, всевозможных сочетаний гамет (число клеток в решетке Пеннета) 4n.
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