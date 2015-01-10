(1/6+1/10+1/15) :  (1/6+1/10-1/15)           ---------------------------------------     (1/2-1/3+1/4-1/5):1/4-1/6)

Математика
(1/6+1/10+1/15) :  (1/6+1/10-1/15)           ---------------------------------------     (1/2-1/3+1/4-1/5):1/4-1/6)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.1/6+1/10+1/15=10+6+4/60=20/60=1/3 2,1/6+1/10-1/15=10+6-4/60=12/60=1/5 3.1/3:1/5=5/3 4.1/2-1/3+1/4=6-4+3/12=5/12 5.5/12-1/5=25-12/60=13/60 6.1/4-1/6=6-4/24=2/24=1/12 7.13/60:1/12=65 8.5/3:65=13/3=4 1/3
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