Начерти прямоугольник,периметр которого равен210мм,а длина одной стороны составляет одну шестую часть длинны другой стороны.Вычисли площадь этого прямоугольника   (нужно только решение)

Математика
Начерти прямоугольник,периметр которого равен210мм,а длина одной стороны составляет одну шестую часть длинны другой стороны.Вычисли площадь этого прямоугольника   (нужно только решение)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(210:6)*1=35(мм)одна сторона 210-35=175(мм)вторая сторона 35*175=6125(мм) Ответ:S=6125мм
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