митя купил 1305 канфет.а коля купил 10000 канфет. вопрос:на сколько больше у мити канфет ,чем у коли? сколько всего канфет купили мальчики?

Математика

митя купил 1305 канфет.а коля купил 10000 канфет. вопрос:на сколько больше у мити канфет ,чем у коли? сколько всего канфет купили мальчики?

Автор: Гость