митя купил 1305 канфет.а коля купил 10000 канфет. вопрос:на сколько больше у мити канфет ,чем у коли? сколько всего канфет купили мальчики?
Математика
митя купил 1305 канфет.а коля купил 10000 канфет. вопрос:на сколько больше у мити канфет ,чем у коли? сколько всего канфет купили мальчики?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10000-1305=8695 - на столько конфет у мити больше чем у коли 10000+1305=11305 - всего конфет
Гость:
10000-1305=на8695(к)у коли больше ,чем у мити 10000+1305=11305(к) у них вместе Ответ:на 8695 конфет, 11305 конфет.
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