Максим подсчитал, что существует 378 способов выбора из их класса двух дежурных. Сколько учащихся в этом классе?

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378*2=756 способов выбрать двух человек с учетом их порядка пусть в классе х чел т.к. 2 чел из х чел, то это х*(х-1) = 756 х^2 -х -756 =0 Д=1+4*756 =3025 х=-27 не удовлетворяет усл задачи х2=28 Ответ: 28 чел