Составьте уравнения реакций в молкулярном, ионном и сокращённом виде. Укажите, каие реакции идут до конца:а) CuSO4 + Na OH=б) Fe(OH)3 + HCL=в) K2CO3 + H2SO4=г) Ca(OH)2 + HNO3= Расчитайте массовую долю(в %) растворенного вещес...
Химия
Составьте уравнения реакций в молкулярном, ионном и сокращённом виде. Укажите, каие реакции идут до конца:а) CuSO4 + Na OH=б) Fe(OH)3 + HCL=в) K2CO3 + H2SO4=г) Ca(OH)2 + HNO3= Расчитайте массовую долю(в %) растворенного вещества B по следующим данным: масса B= 27,24 г,масса воды - 450 грамм.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)CuSO4+2NaOH->Cu(OH)2(осадок)+Na2SO4 б)Fe(OH)3+3HCL->FeCl3+3H2O в)K2CO3+H2SO4->K2SO4+H2O+CO2(газ) г)Ca(OH)2+2HNO3->Ca(NO3)2+2H2O По сути все реакции идут до конца, так как люразутся либо осадки, либо газы, либо вода... Но если это задание с подвохом и все они до конца идти не могут, то стоит исключить б и г, так как в исходных веществах есть нерастворимые. w(в-ва)=m(в-ва)*100%/m(р-ра), m(р-ра)=m(воды)+m(в-ва)=450+27,24=477,24г, w(в-ва)=27,24*100%/477,24=5,71% Ответ: w(в-ва)=5,71%
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