запишите уравнения химических реакций: ...+... = CuSO4 + ... ...+... = kCl + ... ...+...= Mg(NO3)2 + ... ... + ... = Na2CO3 + ...
Химия
запишите уравнения химических реакций: ...+... = CuSO4 + ... ...+... = kCl + ... ...+...= Mg(NO3)2 + ... ... + ... = Na2CO3 + ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СаSO4 + CuСО3 = CuSO4 + СаСО3 (осадок) 2K + 2HCl = 2KCl + H2 Mg + 2HNO3 = Mg(NO3)2 + H2 Na2SO4 + BaCO3 = Na2CO3 + BaSO4 (осадок)
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