портрет вставлен в прямоугольную рамку, длина которой 50см;ширина рамки составляет 7/10 её длины. сколько багета пошло на эту рамку? багет-деревянная планка с резьбой.

Математика

портрет вставлен в прямоугольную рамку, длина которой 50см;ширина рамки составляет 7/10 её длины. сколько багета пошло на эту рамку? багет-деревянная планка с резьбой.

Автор: Гость