портрет вставлен в прямоугольную рамку, длина которой 50см;ширина рамки составляет 7/10 её длины. сколько багета пошло на эту рамку? багет-деревянная планка с резьбой.
Математика
портрет вставлен в прямоугольную рамку, длина которой 50см;ширина рамки составляет 7/10 её длины. сколько багета пошло на эту рамку? багет-деревянная планка с резьбой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)50:10*7=35(см)-ширина портрета. 2) 2(35+50)=2*85= 170(см)-багета пошло на эту рамку
Гость:
1) 50 : 10 х 7 = 35 см ширина рамки 2) Р = ( 50 +35 ) *2= 170 см периметр рамки. И значит багета пошло на рамку 170 см
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