предложите способ доказательства наличия белков в продуктах питания шерстяных и шелковых тканях
Химия
предложите способ доказательства наличия белков в продуктах питания шерстяных и шелковых тканях
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в шелковых тканях белок существует,разумеется. Примером является, бабочка-шелкопряд. В продуктах питания можно просто напросто посмотреть состав.Во многих мы увидим содержание белка,где-то больше,где-то меньше. На счет шерстяных...
Гость:
Простейшим реактивом на определение белка есть концентрированная азотная кислота,которую следует капнуть на светлые участки ткани или на белок куриного яйца.В местах соприкосновения с кислотой останутся желтые пятна,которые со временем станут оранжевыми.Можно наоборот в небольшое количество кислоты поместить образцы тканей или добавить белок(иной продукт),в следствие (если есть белки конечно) получится желтый раствор,который при нагревании становится оранжевым
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