через кран с горячей водой наливается 16л в минуту а через кран с холодной водой наливается 8л в минуту сколько нужно времени чтобы наполнить ванну которая вмещает 360л?

Математика
через кран с горячей водой наливается 16л в минуту а через кран с холодной водой наливается 8л в минуту сколько нужно времени чтобы наполнить ванну которая вмещает 360л?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно наполнить ванну так чтобы из каждых кранов налилась воду в отношении 2:1. Из этого следует что из гарячего крана нальётся 240 л воды за 15 минут(240л : 16л) А из холодного должно налится 360 -240 = 120 л за 120л : 8 = 15 минут. Всего минут- 15+15=30 минут
Гость:
Пусть х мин будет будут наливаться 360л, тогда 16х+8х=360           24х=360           х=360:24           х=15 мин Ответ: 15 мин
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