через кран с горячей водой наливается 16л в минуту а через кран с холодной водой наливается 8л в минуту сколько нужно времени чтобы наполнить ванну которая вмещает 360л?

Гость: Гость:

Нужно наполнить ванну так чтобы из каждых кранов налилась воду в отношении 2:1. Из этого следует что из гарячего крана нальётся 240 л воды за 15 минут(240л : 16л) А из холодного должно налится 360 -240 = 120 л за 120л : 8 = 15 минут. Всего минут- 15+15=30 минут