Вспомни: глаголы в прощедшем времени изменяются по числам и в единственом числе по родам.А изменяются ли они по лицам и числам? Проверте это сами.Попробуйте изменить глагол шел по лицам и числам. Получилось ?

Русский язык
Вспомни: глаголы в прощедшем времени изменяются по числам и в единственом числе по родам.А изменяются ли они по лицам и числам? Проверте это сами.Попробуйте изменить глагол шел по лицам и числам. Получилось ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да можно Единств.число-я,ты,он-шёл;она-шла;оно-шло;мы,вы,они-шли                                       
Гость:
Я шёл, ты шёл, он шёл .Мы шли,вы шли, они шли- таким образом мы убеждаемся, что глаголы в прошедшем времени изменяются по числам и родам, а не по лицам.
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