сочинение на тему" когда мой папа путешествовал ." Помогите Пожалуйста!!!

Гость: Гость:

Когда мой папа путешествовал в Сочи он много видел там интересного .Мы с мамой ждали его дома.Когда он приехал он привез много сувенирор и подарков. Папа приехал поздно вечером ,а на следующий день подарил мне ракушки с моря и многое другое.Мой папа лубит путешевствовать .Он привозит такие красивые снимки ,просто даже не вериться ,что у нас так много мест красивых.