сочинение на тему" когда мой папа путешествовал ." Помогите Пожалуйста!!!
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сочинение на тему" когда мой папа путешествовал ." Помогите Пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда мой папа путешествовал в Сочи он много видел там интересного .Мы с мамой ждали его дома.Когда он приехал он привез много сувенирор и подарков. Папа приехал поздно вечером ,а на следующий день подарил мне ракушки с моря и многое другое.Мой папа лубит путешевствовать .Он привозит такие красивые снимки ,просто даже не вериться ,что у нас так много мест красивых.
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