фёдркупил 12 тет.в клетку,это в 2 раза больше ,чемсаша.на сколько тетрадей больше купил фёдр,чем саша.
Математика
фёдркупил 12 тет.в клетку,это в 2 раза больше ,чемсаша.на сколько тетрадей больше купил фёдр,чем саша.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12:2=6 тетрадей купил Саша 2) 12-6=6 на столько тетрадей больше купил Федр ответ: на 6 тетрадей
Гость:
1)12:2=6(тет.)-купил Саша 2)12-6=6(тет.)-на 6 тет. больше купил Фёдр Ответ:на 6 тет. больше купил Фёдр
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