фёдркупил 12 тет.в клетку,это в 2 раза больше ,чемсаша.на сколько тетрадей больше купил фёдр,чем саша.

Математика

фёдркупил 12 тет.в клетку,это в 2 раза больше ,чемсаша.на сколько тетрадей больше купил фёдр,чем саша.

Автор: Гость