Напряженность электрического поля на расстоянии 5 см от поверхности заряженной сферы радиусом 10 см равна 3 В/м. Какая напряженность поля будет на расстоянии 30 см от центра сферы?
Физика
Напряженность электрического поля на расстоянии 5 см от поверхности заряженной сферы радиусом 10 см равна 3 В/м. Какая напряженность поля будет на расстоянии 30 см от центра сферы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
E=const*q/r В первом случае r=R+r1=10см+5см=15см (расстояние до центра) Во втором - r=r2=30см (расстояние до центра) Так что E2/E1=15/30 => E2=15/30 * 3 В/м=1,5В/м
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