Напряженность электрического поля на расстоянии 5 см от поверхности заряженной сферы радиусом 10 см равна 3 В/м. Какая напряженность поля будет на расстоянии 30 см от центра сферы?

Физика

Напряженность электрического поля на расстоянии 5 см от поверхности заряженной сферы радиусом 10 см равна 3 В/м. Какая напряженность поля будет на расстоянии 30 см от центра сферы?

Автор: Гость