Змололи 3 т 60 кг пшениці. Борошно становило 4/5 усієї пшениці, манних крупів було у 40 раз менше - решта висівки. Скільки одержали кілограмів манних крупів?

Математика

Змололи 3 т 60 кг пшениці. Борошно становило 4/5 усієї пшениці, манних крупів було у 40 раз менше - решта висівки. Скільки одержали кілограмів манних крупів?

Автор: Гость