Змололи 3 т 60 кг пшениці. Борошно становило 4/5 усієї пшениці, манних крупів було у 40 раз менше - решта висівки. Скільки одержали кілограмів манних крупів?
Математика
Змололи 3 т 60 кг пшениці. Борошно становило 4/5 усієї пшениці, манних крупів було у 40 раз менше - решта висівки. Скільки одержали кілограмів манних крупів?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3т 600 кг = 3600 кг в условии ошибка ! 1) 3600 : 5 х 4 =2880 кг борошно 2) 2880 : 40 = 72 кг манной крупы
Гость:
Борошно-? 4/5 вiд маси пшеницi маннi-? у 40 раз менше(нiж пшеницi) разом 3т600кг Висiвки-решта. 3600;5.4=2880 (кг)одержали борошна 2880;40=72 (кг)одержали манних круп. Вiдповiдь;одержали 72 кг манних крупiв.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
напишите плиззз очень срочно надо сочинение :"Толстой и его отношение к героя романа эпопеи Война и мир"
Физика
Напряженность электрического поля на расстоянии 5 см от поверхности заряженной сферы радиусом 10 см равна 3 В/м. Какая напряженность поля будет на ...
Химия
Будь ласка поможіть..Дуже дуже треба..Прямо на завтра..!Може в кого є ХІМІЯ ЗА 7 КЛАС..АВТОР : Н.М.БУРИНСЬКА..завдання 3 і 4 сторінка 95..а в кого ...
Русский язык
Вспомни: глаголы в прощедшем времени изменяются по числам и в единственом числе по родам.А изменяются ли они по лицам и числам? Проверте это сами.П...