определите спряжение и число глаголов слышится зажечь может начинает
Русский язык
определите спряжение и число глаголов слышится зажечь может начинает
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слышится - второе спр., единственное число. Может - первое спр., ед.ч. Начинает - первое спр., единственное число. Зажечь - указывает на первое спр., числа нет. Начинает - первое спр., единственное число.
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