Почему белковую пищу нельзя заменить на продолжительное время пищей, содержащей только жиры иуглеводы?
Химия
Почему белковую пищу нельзя заменить на продолжительное время пищей, содержащей только жиры иуглеводы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что белки - основа жизни,так как они многофункциональны
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
На полке стоит 12 книг, из которых 4 - это учебники. С полки наугад снимают 6 книг. Какова вероятность того, что 3 из них окажутся учебниками?
Литература
какие насущные вопросы поднимают Е.И.Носов "Кукла" , Ф.А.Абрамов"О чем плачут лошади" в своих произведениях ?И насколько данные проблемы актуальны ...
Алгебра
Математика
Если Митя купит 9 тетрадей, то у него останется 9р. А на 12 тетрадей ему не хватает 3р. Сколько денег к Мити?