Почему белковую пищу нельзя заменить на продолжительное время пищей, содержащей только жиры иуглеводы? 

Химия
Почему белковую пищу нельзя заменить на продолжительное время пищей, содержащей только жиры иуглеводы? 
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что белки - основа жизни,так как они многофункциональны 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
На полке стоит 12 книг, из которых 4 - это учебники. С полки наугад снимают 6 книг. Какова вероятность того, что 3 из них окажутся учебниками?
Ответить
Литература
какие насущные вопросы поднимают Е.И.Носов "Кукла" , Ф.А.Абрамов"О чем плачут лошади" в своих произведениях ?И насколько данные проблемы актуальны ...
Ответить
Алгебра
К 200г 40% -ного раствора соли долили 300 г воды. Какой стала концентрация раствора соли
Ответить
Математика
Если Митя купит 9 тетрадей, то у него останется 9р. А на 12 тетрадей ему не хватает 3р. Сколько денег к Мити?
Ответить
Английский язык
прочитай рассказ и вставь пропущенные слова. watches,cleans,washes,does,has. Ann gets up at 7 o,clock.Ann ______ her teeth and_____ her face and ha...
Ответить