К 200г 40% -ного раствора соли долили 300 г воды. Какой стала концентрация раствора соли
Алгебра
К 200г 40% -ного раствора соли долили 300 г воды. Какой стала концентрация раствора соли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
соли в растворе 200*0,4=80 грамм всего стало 500 грамм, поэтому процент соли составляет 80/500=0,16 значіт солі 16%
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