какие насущные вопросы поднимают Е.И.Носов "Кукла" , Ф.А.Абрамов"О чем плачут лошади" в своих произведениях ?И насколько данные проблемы актуальны сегодня?
Литература
какие насущные вопросы поднимают Е.И.Носов "Кукла" , Ф.А.Абрамов"О чем плачут лошади" в своих произведениях ?И насколько данные проблемы актуальны сегодня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"О чём плачут лошади" Этот рассказ заставляет задуматься о месте человека в этом мире... Именно он,как существо разумное ,несёт ответственность за тех,кого он приручил.Рассказ обращёен ко всем людям,поскольку именно по вине человекапроисходят самые страшные вещи на земеле, и человек при этом становиться заложником своей собственной безответственности.
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