В трёх классах 71 учащийся. В первом классе учащихся на 4 человек больше, чем во втором,и на 3 человек меньше, чем в третьем классе. Сколько учащихся в каждом классе?
Алгебра
В трёх классах 71 учащийся. В первом классе учащихся на 4 человек больше, чем во втором,и на 3 человек меньше, чем в третьем классе. Сколько учащихся в каждом классе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - учащихся в 1-ом классе х - 4- уч. во 2-ом классе х+3 - уч. 3-ем классе, всего учеников 71, составим ур-е х+х-4+х+3=71 3х-1=71 3х=72 х=24уч.во 1-ом классе 24-4=20 уч.во 2-ом классе 24+3=27 уч.3-ем классе
Гость:
Классы: 1) x + 4 2) x 3) (x + 4) + 3 Составляем уравнение: x + 4 + x + x + 4 + 3 = 71; 3x + 11 = 71; 3x = 71 - 11; 3x = 60; x = 60 / 3; x = 20;
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