В трёх классах 71 учащийся. В первом классе учащихся на 4 человек больше, чем во втором,и на 3 человек меньше, чем в третьем классе. Сколько учащихся в каждом классе?

Алгебра

В трёх классах 71 учащийся. В первом классе учащихся на 4 человек больше, чем во втором,и на 3 человек меньше, чем в третьем классе. Сколько учащихся в каждом классе?

Автор: Гость