Окружающий мир. 4 класс. задание в тетради п.78. Система занкова. Напишите названия городов, которые образуют золотое кольцо России. Какими историческими памятниками гордится Пермский край.
География
Окружающий мир. 4 класс. задание в тетради п.78. Система занкова. Напишите названия городов, которые образуют золотое кольцо России. Какими историческими памятниками гордится Пермский край.
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сергиев-посад,переславль-залесский,ростов,угличярославль,кострома,плес,суздаль,владимир
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