в ящике имеется 15 деталей, среди которых 10 окрашенных. найдите вероятность того, что наудачу извлеченная сборщиком деталь окажется окрашенной скажите пжлллл=) сроно надоооо
Алгебра
в ящике имеется 15 деталей, среди которых 10 окрашенных. найдите вероятность того, что наудачу извлеченная сборщиком деталь окажется окрашенной скажите пжлллл=) сроно надоооо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ну, как объяснить...это как бы отношение кол-ва окрашенных деталей к неокрашенным) т.е. 10/15, можно сократить и получается 2/3
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