шар расположен внутри куба так что он соприкасается со всеми его гранями.Найдите радиус шара если ребро куба имеет длину 4см.

Математика

шар расположен внутри куба так что он соприкасается со всеми его гранями.Найдите радиус шара если ребро куба имеет длину 4см.

Автор: Гость