шар расположен внутри куба так что он соприкасается со всеми его гранями.Найдите радиус шара если ребро куба имеет длину 4см.
Математика
шар расположен внутри куба так что он соприкасается со всеми его гранями.Найдите радиус шара если ребро куба имеет длину 4см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 см
Гость:
а(ребра куба) = 4см r-? радиус вписанного шара, равен половине длины ребра куба,т.е.: r=а/2=4см./2=2см.
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