Найдите корень уравнения (х+3):7=(2х-1):5
Математика
Найдите корень уравнения (х+3):7=(2х-1):5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х+3):7=(2х-1):5 5(x+3)=7(2x-1) 5x+15=14x-7 5x-14x=-7-15 -9x=-22 x=22:9 x=2 целых 4/9
Гость:
(х+3):7=(2х-1):5 5(х+3)=7(2х-1) 5х+15=14х-7 5х-14х=-7-15 -9х=-22 х=-22:-9 х= 22/9 Проверка: 7/9=7/9
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
для всех белков характерны свойства : а)растворимость и свертывание; б)амфотерность и денатурация в)гидролиз и растворимость в солях г)летучесть и ...
География
Что означает фраза "Свой среди чужих,чужой среди своих"?Можно ли в коллективе испытывать чувство одиночества?
Математика
шар расположен внутри куба так что он соприкасается со всеми его гранями.Найдите радиус шара если ребро куба имеет длину 4см.
Алгебра
в ящике имеется 15 деталей, среди которых 10 окрашенных. найдите вероятность того, что наудачу извлеченная сборщиком деталь окажется окрашенной ска...
Алгебра