для всех белков характерны свойства : а)растворимость и свертывание; б)амфотерность и денатурация в)гидролиз и растворимость в солях г)летучесть и горение

Химия

для всех белков характерны свойства : а)растворимость и свертывание; б)амфотерность и денатурация в)гидролиз и растворимость в солях г)летучесть и горение

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