для всех белков характерны свойства : а)растворимость и свертывание; б)амфотерность и денатурация в)гидролиз и растворимость в солях г)летучесть и горение
Химия
для всех белков характерны свойства : а)растворимость и свертывание; б)амфотерность и денатурация в)гидролиз и растворимость в солях г)летучесть и горение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
для всех белков характерна амфотерность и денатурация,т.е. ответ Б
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