1. Купили 0,8 кг колбасы и 0,3 кг сыра. За всю покупку заплатили 25,56 р. Известно, что 1 кг колбасы дешевле 1 кг сыра на 4,9 р. Сколько стоит 1 кг сыра? 1. При каких значениях с верно - с ...
Математика
1. Купили 0,8 кг колбасы и 0,3 кг сыра. За всю покупку заплатили 25,56 р. Известно, что 1 кг колбасы дешевле 1 кг сыра на 4,9 р. Сколько стоит 1 кг сыра? 1. При каких значениях с верно - с больше с?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть 1 кг колбасы стоит х руб, то 1 кг сыра будет стоить (х+4.9) руб. По условию сумма покупки равна 25,56р => 0.8*х+0.3*(х+4.9) = 25,56 Составим и решим уравнение: 0.8*х+0.3*(х+4.9) = 25,56 1.1x+1,47 = 25,56; 1.1x=24,09 x=21.9 (руб) Итак, 1кг колбасы стоит 21.9 рублей, тогда 1 кг сыра - 21.9+4.9= 26.8 руб. 2 вопрос: - c > c; c < - c; 2c<0; c<0. При отрицательных значениях c.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
пеппи устроила свой первый день рождения 15 мая, а второй 29 августа того же года. сколько дней прошло между этими днями рождениям?
Физика
Одному из двух одинаковых металлических шариков сообщили заряд –10q, другому – заряд –2q. Затем шарики соединили проводником. Какими станут заряды ...