1.      Купили  0,8 кг  колбасы  и  0,3 кг  сыра.  За  всю  покупку  заплатили  25,56 р.  Известно,  что  1 кг  колбасы  дешевле  1 кг  сыра  на  4,9 р.  Сколько  стоит  1 кг  сыра? 1.      При  каких  значениях  с  верно  - с ...

Математика
1.      Купили  0,8 кг  колбасы  и  0,3 кг  сыра.  За  всю  покупку  заплатили  25,56 р.  Известно,  что  1 кг  колбасы  дешевле  1 кг  сыра  на  4,9 р.  Сколько  стоит  1 кг  сыра? 1.      При  каких  значениях  с  верно  - с больше с?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть 1 кг колбасы стоит х руб, то 1 кг сыра будет стоить (х+4.9) руб. По условию сумма покупки равна 25,56р => 0.8*х+0.3*(х+4.9) = 25,56 Составим и решим уравнение: 0.8*х+0.3*(х+4.9) = 25,56 1.1x+1,47 = 25,56; 1.1x=24,09 x=21.9 (руб)   Итак, 1кг колбасы стоит 21.9 рублей, тогда 1 кг сыра - 21.9+4.9= 26.8 руб.   2 вопрос:   - c > c; c < - c; 2c<0; c<0. При отрицательных значениях c.  
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