пеппи устроила свой первый день рождения 15 мая, а второй 29 августа того же года. сколько дней прошло между этими днями рождениям?

Математика
пеппи устроила свой первый день рождения 15 мая, а второй 29 августа того же года. сколько дней прошло между этими днями рождениям?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)31-15=16 2)30+31=61 день июнь+июль 3)16+61+28=105
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