пеппи устроила свой первый день рождения 15 мая, а второй 29 августа того же года. сколько дней прошло между этими днями рождениям?

Математика

пеппи устроила свой первый день рождения 15 мая, а второй 29 августа того же года. сколько дней прошло между этими днями рождениям?

Автор: Гость