Одному из двух одинаковых металлических шариков сообщили заряд –10q, другому – заряд –2q. Затем шарики соединили проводником. Какими станут заряды шариков после соединения и почему? 1) одинаковыми и равными –12q 2) заряд первог...

Физика

Одному из двух одинаковых металлических шариков сообщили заряд –10q, другому – заряд –2q. Затем шарики соединили проводником. Какими станут заряды шариков после соединения и почему? 1) одинаковыми и равными –12q 2) заряд первого шарика –12q, второго –8q 3) одинаковыми и равными –6q 4) одинаковыми и равными –8q

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