Одному из двух одинаковых металлических шариков сообщили заряд –10q, другому – заряд –2q. Затем шарики соединили проводником. Какими станут заряды шариков после соединения и почему? 1) одинаковыми и равными –12q 2) заряд первог...

Физика
Одному из двух одинаковых металлических шариков сообщили заряд –10q, другому – заряд –2q. Затем шарики соединили проводником. Какими станут заряды шариков после соединения и почему? 1) одинаковыми и равными –12q 2) заряд первого шарика –12q, второго –8q 3) одинаковыми и равными –6q 4) одинаковыми и равными –8q
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одному из двух одинаковых металлических шариков сообщили заряд –10q, другому – заряд –2q. Затем шарики соединили проводником. Какими станут заряды шариков после соединения и почему? 3) одинаковыми и равными –6q упрощенное пояснение-- закон равновесия заряда
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