Одному из двух одинаковых металлических шариков сообщили заряд –10q, другому – заряд –2q. Затем шарики соединили проводником. Какими станут заряды шариков после соединения и почему? 1) одинаковыми и равными –12q 2) заряд первог...
Физика
Одному из двух одинаковых металлических шариков сообщили заряд –10q, другому – заряд –2q. Затем шарики соединили проводником. Какими станут заряды шариков после соединения и почему? 1) одинаковыми и равными –12q 2) заряд первого шарика –12q, второго –8q 3) одинаковыми и равными –6q 4) одинаковыми и равными –8q
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одному из двух одинаковых металлических шариков сообщили заряд –10q, другому – заряд –2q. Затем шарики соединили проводником. Какими станут заряды шариков после соединения и почему? 3) одинаковыми и равными –6q упрощенное пояснение-- закон равновесия заряда
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
для всех белков характерны свойства : а)растворимость и свертывание; б)амфотерность и денатурация в)гидролиз и растворимость в солях г)летучесть и ...
География
Что означает фраза "Свой среди чужих,чужой среди своих"?Можно ли в коллективе испытывать чувство одиночества?