Морфологически разбор слов 1.первый; 2.дом; пожалуйста пишите понятно!)
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Морфологически разбор слов 1.первый; 2.дом; пожалуйста пишите понятно!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый - числительное н.ф.-первый; порядковое; муж.род,един.число,И.п. какой? первый.Определение. дом - существительное н.ф.- дом; что? неодушевл.,нарицательное,2 скл,муж.род,ед.ч,И.п. что? дом.Подлежащее(либо дополнение, если В.п. - по тексту)
Гость:
первый - прил. 1.первый(какой?) -прил. 2.пост.призн.:относительное непост. призн. м.р.,им.п. 3.какой? первый (подчеркнуть волнистой линией) в предложении является определением дом-сущ. 1.что? дом - сущ н.ф.-дом 2. пост.призн: нарицательное,неодушевлённое,мужской род,2 склонение непост.призн.: им .п., ед ч. 3.что? дом
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