Морфологически разбор слов 1.первый; 2.дом;  пожалуйста пишите понятно!)

Гость: Гость:

Первый - числительное н.ф.-первый; порядковое; муж.род,един.число,И.п. какой? первый.Определение. дом - существительное н.ф.- дом; что? неодушевл.,нарицательное,2 скл,муж.род,ед.ч,И.п. что? дом.Подлежащее(либо дополнение, если В.п. - по тексту)