Найдите площадь прямоугольной трапеции, описанной около окружности, если боковые стороны этой трапеции равны 10 см и 16 см

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Пусть ABCD- трапеция Углы A и B - прямые по условию тогда r=AB/2=10/2=5 В четырехугольник окружность можно вписать только в том случае, если суммы его противоположных сторон равны, то есть AB+CD=BC+AD=10+16=26 S=(AD+BC)*AB/2=(10+16)10/2=130