Как надо изменить концентрации веществ, давление и температуру системы? : 2CO+O2=2CO2+Q (обратимая реакция)
Химия
Как надо изменить концентрации веществ, давление и температуру системы? : 2CO+O2=2CO2+Q (обратимая реакция)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
увеличивать концентрацию исходных веществ.(равновесие смещается вправо).уменьшить концентрацию полученных веществ. при повышении температуры равновесие смещается в сторону эндотермической(слева) реакции,а при понижении в сторону экзотермической(справа) Меньший объем справа. Слева 3 моля газов, а справа только 2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Найдите площадь прямоугольной трапеции, описанной около окружности, если боковые стороны этой трапеции равны 10 см и 16 см
Математика
лена на клумбе посадила 4 цветка,что на 8 цветков меньше,чем посадила настя.во сколько раз настя посадила цветков больше,чем лена?
Английский язык
Complete the sentences with your own words 1.Children dont have to......... 2.Children mustnt............. 3.Waiters dont have to......... 4.Waiter...