Как надо изменить концентрации веществ, давление и температуру системы? : 2CO+O2=2CO2+Q (обратимая реакция)

Химия
Как надо изменить концентрации веществ, давление и температуру системы? : 2CO+O2=2CO2+Q (обратимая реакция)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
увеличивать концентрацию исходных веществ.(равновесие смещается вправо).уменьшить концентрацию полученных веществ. при повышении температуры равновесие смещается в сторону эндотермической(слева) реакции,а при понижении в сторону экзотермической(справа) Меньший объем справа. Слева 3 моля газов, а справа только 2
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