Что побудило Тиберия Гракха выступить в защиту земледейцев?

Гость: Гость:

Законопроекты Гая были весьма обширны. Он предложил новые законы о разделе общественных земель среди бедняков, о выведении колоний, о снабжении воинов одеждой на общественный счет, о призыве на военную службу с 17 лет. Он также предлагал уравнять италийцев в правах с римлянами, снизить цены на хлеб для бедняков. Наконец, он провел закон, предоставивший всадникам право быть судьями (раньше это было исключительным правом сенаторов). Выступая перед народом, он первым среди римских политических ораторов стоял лицом к народу, а не к сенату. Народ неизменно поддерживал Гая во всех его начинаниях, так что и сенат стал прислушиваться к его советам. В 122 Гай был вторично избран народным трибуном. Чтобы умерить его популярность, сенат через других трибунов, чаще всего через Ливия Друза, стал проводить еще более смелые предложения в пользу народа, дабы затмить славу Гая. Да и сам сенат готов был теперь во всем угождать народу. Во время отъезда Гая в Африку для устройства колонии на территории разрушенного Карфагена противники Гракха начали судебные преследования его сторонников, прежде всего Фульвия.