открыв кран Ира неплотно прижала затычку Каждую минуту кран наливается 25л а вытекает через щель 7л Вопрос:сколько воды будет в ванне через 18 мин
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открыв кран Ира неплотно прижала затычку Каждую минуту кран наливается 25л а вытекает через щель 7л Вопрос:сколько воды будет в ванне через 18 мин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25 - 7 = 18 (л) наливается с учетом вытекания 18х18 = 324 (л)
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