открыв кран Ира неплотно прижала затычку Каждую минуту кран наливается 25л а вытекает через щель 7л Вопрос:сколько воды будет в ванне через 18 мин

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открыв кран Ира неплотно прижала затычку Каждую минуту кран наливается 25л а вытекает через щель 7л Вопрос:сколько воды будет в ванне через 18 мин

Автор: Гость