а можно публичное выступление "согласны ли вы с тезисом,который высказал В.Кожинов,или вы придерживаетесь иной точки зрения?"

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а можно публичное выступление "согласны ли вы с тезисом,который высказал В.Кожинов,или вы придерживаетесь иной точки зрения?"

Автор: Гость