а можно публичное выступление "согласны ли вы с тезисом,который высказал В.Кожинов,или вы придерживаетесь иной точки зрения?"
Русский язык
а можно публичное выступление "согласны ли вы с тезисом,который высказал В.Кожинов,или вы придерживаетесь иной точки зрения?"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
мне кажется сможем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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