точка А равноудалена от плоскости на 15 см. Расстояние от проекции точки А на плоскость до прямой лежащей на этой плоскости равно 20 см. найти расстояние от точки А до прямой

Геометрия

точка А равноудалена от плоскости на 15 см. Расстояние от проекции точки А на плоскость до прямой лежащей на этой плоскости равно 20 см. найти расстояние от точки А до прямой

Автор: Гость