точка А равноудалена от плоскости на 15 см. Расстояние от проекции точки А на плоскость до прямой лежащей на этой плоскости равно 20 см. найти расстояние от точки А до прямой
Геометрия
точка А равноудалена от плоскости на 15 см. Расстояние от проекции точки А на плоскость до прямой лежащей на этой плоскости равно 20 см. найти расстояние от точки А до прямой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
расстояніе можно найті по теореме Піфогора 400+225=625 расстояніе равно 25
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
скласти речення з фразеологызмами якы виступають у ролы певних членыв речення прометеев вогонь -пыдмет пыдливати у вогонь олыи - пидсудок домашне в...
Русский язык
открыв кран Ира неплотно прижала затычку Каждую минуту кран наливается 25л а вытекает через щель 7л Вопрос:сколько воды будет в ванне через 18 мин
Алгебра
завтра КДР помогите решить Токарь может ывыполнить заказ на изготовление партии деталей за 5 дней а его ученик за 20 дней за сколько дней токарь и ...