Трактор имеет площадь поверхности одной гусеницы 0,7 м2. Определите массу трактора, если известно, что он оказывает на почву давление 37 кПа. Пожалуйста, помогите! Мне обязательно надо завтра сдать задание!!!=(
Физика
Трактор имеет площадь поверхности одной гусеницы 0,7 м2. Определите массу трактора, если известно, что он оказывает на почву давление 37 кПа. Пожалуйста, помогите! Мне обязательно надо завтра сдать задание!!!=(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=ps F=37000*1,4=51800H F=gm m=F/g m=51800/10=5180кг
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