Трактор имеет площадь поверхности одной гусеницы 0,7 м2. Определите массу трактора, если известно, что он оказывает на почву давление 37 кПа. Пожалуйста, помогите! Мне обязательно надо завтра сдать задание!!!=(

Физика

Трактор имеет площадь поверхности одной гусеницы 0,7 м2. Определите массу трактора, если известно, что он оказывает на почву давление 37 кПа. Пожалуйста, помогите! Мне обязательно надо завтра сдать задание!!!=(

Автор: Гость